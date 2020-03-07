Avrupa’da göçmenlere destek büyüyor!

Yunanistan’ın göçmenlere karşı uyguladığı zulüm ve şiddet kamuoyunda tepki görmeye devam ediyor. 5 Mart akşamı başkent Atina ve Selanik’te göçmenlere gösterilen şiddetler binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Protestoların bir benzeri ise dün akşam Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşti. Adalet ve Barış çağrısı ile sokağa çıkan binlerce kişi göçmenlere uygulanan zulmün son bulmasını istedi. Güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

YUMURTA VE DOMATESLİ TEPKİ

Bir grup gösterici ise, göçmenlere karşı sert tavır gösteren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un mensubu olduğu Halk Partisi'nin Viyana'daki binasına Havai fişek, yumurta ve domatesler atarak tepki gösterdi. Yunanistan’ın göçmenlere karşı yaptığı zulmün, diğer Avrupa ülkelerinde de protesto edilmesi bekleniyor.