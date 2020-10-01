Avrupa’da her yer riskli ama Türklere vize randevusu bile yok

Corona virüsünde vakaların artmaya başlaması üzerine Almanya başta olmak üzere AB üyesi birçok ülke artık birbirlerini de riskli bölge ilan etmeye ve seyahat uyarıları yayınlamaya başladı.

Almanya, komşusu Belçika ile İzlanda ile birlikte 9 Avrupa ülkesindeki bazı bölgeleri riskli bölge ilan etti. Aynı şekilde İsviçre de bu bölgeleri riskli ilan etti.

Riskli bölge ilan edilip seyahat uyarısı yapılan yerlere gidenlerin dönüşte test yaptırması, negatif sonuçları yok ise karantinada kalması gerekiyor. AB ve Almanya, risk bölgelere “gidiş-dönüş yasağı” uygulamıyor. 1 Ekim itibarıyla birçok şey değişti. Diğer ülkelere “vize yasağı” yok ama bu yasak sadece Türkiye için kaldı.

SADECE ÖZEL DURUMLARDA

Böylece Türklere, “vize şartının” dışında ikinci bir engel getirilmiş oldu. Vize alabilecek kişi de artık coronaya takılıyor. Türkiye'den turist olarak gelmek isteyenlere vize randevusu bile verilmiyor. Sadece “fuar katılımcılarına, birinci derece yakınları vefat edene veya evlenene, eşinin yanına gitmek isteyenlere” vize randevusu veriliyor.

Bunun dışındaki turistik vize başvuruları halen kabul edilmiyor. Vize yasağı, Avrupa Konseyi'nin yeniden bir tavsiye kararı alması ve ülkelerin de buna uymasıyla ancak kalkabilecek. Bunun de ne zaman olacağı belli değil.

YARISINDAN ÇOĞU RİSKLİ

Öte yandan Alman Robert Koch Enstitüsü dünkü kararıyla, Belçika, İzlanda, Fransa'nın Pays de la Loire ve Burgundy bölgesi, Litvanya, Estonya, İrlanda, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, İngiltere, Kuzey İrlanda ve Romanya'daki bazı bölgeleri riskli ilan etti.

Böylece Almanya, 27 Avrupa ülkesinden 17'sini tamamen ya da kısmen risk bölgesi ilan edip seyahat uyarısı yayınlamış oldu.

TÜRKİYE İLE LİSTEDE OLANLAR

Türkiye'ye 15 Haziran'da konulan “vize randevusu vermeme” yasağı ise sürüyor. Türkiye ile birlikte yasak devam eden bazı ülkeler şunlar:

Güney Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Venezuela, Yemen, Zambiya ve Zimbabve…