Avrupa’da ikinci dalga kâbusu! Yasaklar art arda geliyor…

Corona virüsü salgını nedeni ile birçok Avrupa ülkesi yeniden kısıtlamaları uygulamaya başladı.

Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle İngiltere’de de yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyuran İngiltere Başbakanı Johnson, salgınla mücadele amacıyla hazırladığı planı Avam Kamarası’nda açıkladı.

Johnson, son üç hafta içinde İngiltere’de vaka sayısının dört katına çıktığını ve hastanede yatanların sayısının 23 Mart tarihine kıyasla şu anda daha fazla olduğunu aktardı.

İkinci bir ulusal tecridin “doğru yol” olmayacağını dile getiren Johnson, yeni kısıtlamaların üç kademeli bir sistem olarak uygulanacağını açıkladı.

Johnson, Covid-19’un yalnızca yaşlıları etkileyen bir virüs olmadığını belirterek, “Covid-19’un ölümcül tehlike olmaya devam ettiği birçok genç var. Hayat kurtarmak için harekete geçmeliyiz” dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Ülke genelinde tamamen kısıtlama uygulamak istemediğini belirten Başbakan Johnson, kademeli kısıtlamaların Çarşamba gününden itibaren uygulanacağını açıkladı.

Bu kademelerin İngiltere için “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” uyarı seviyelerine sahip olacağını ifade eden Johnson, orta düzeyin “İngiltere’nin önemli bir bölümünü kapsayacağını belirtti.

Johnson, orta düzey olarak adlandırdığı birinci kademedeki yerel kısıtlamalar ile uygulanan bölgelerde 6 kişiden fazla grupların kapalı alanlarda buluşmasının yasak olacağını, yerel saatle 22.00'den sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını aktardı.

Yüksek düzey olan ikinci kademe kısıtlamalarda insanların farklı hane bireyleriyle kapalı alanlarda sosyalleşmesinin engelleneceğini belirten Johnson, “çok yüksek” uyarı seviyesinde olan bölgelerde ise kişilerin diğer hane halklarıyla hem iç mekanlarda hem de özel bahçelerde sosyalleşmelerinin yasaklanacağını dile getirdi.

Başbakan Johnson, çok yüksek uyarı seviyesindeki bölgelerde bar ve restoranların kapatılacağını duyurdu. Plan kapsamında ilk olarak Çarşamba günü Liverpool’daki tüm publar, barlar ve bahis dükkanları kapatılacak.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ ZOR OLACAK”

Spor salonlarının, eğlence merkezlerinin ve bahis dükkanlarının da kapanmaya zorlanacağını belirten Johnson, “Önümüzdeki haftalar ve aylar zor olmaya devam edecek ve bu ülkenin cesaretini test edecek. Birlikte başaracağımıza dair hiçbir şüphem yok” dedi.

Johnson, Liverpool şehrinin “çok yüksek” alarm seviyesinde olduğunu belirterek, gerekli kısıtlamaların uygulanacağını açıkladı.

Başbakan ayrıca, halihazırda kısıtlamaların uygulandığı İngiltere’nin kuzeyinde bulunan Manchester şehrinde de yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağını aktardı.

İngiltere'de toplam vaka sayısı 617 bin 688'e, toplam can kaybı ise 42 bin 875'e ulaştı. İngiltere, Avrupa'da korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

BELÇİKA DA YASAĞA HAZIRLANIYOR

Belçika Ulusal Kriz Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ülkede etkisini arttırmaya devam ettiği ve hafta sonuna kadar günlük vaka sayısının 10 bine ulaşabileceği ifade edildi.

Corona virüsle mücadelede Arabirim Sözcüsü Yves Van Laethem bugün verdiği bir röportajda, ülkede salgının seyrine dair endişesini ifade ederek, ikinci dalga hakkında açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 89 ARTIŞ

Laethem, “Vaka sayısında neredeyse üssel bir artış var. Hastanelere yatışlarda da önemli bir artış var. Hastanelerde baskı artıyor” dedi.

Sciensano Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından açıklanan raporda ise, Belçika'da son yedi gün içerisinde günlük ortalama 4 bin 154 yeni vaka bildirildiği ve bunun haftalık olarak yüzde 89 artışa denk geldiği ifade edildi.

Halk Sağlığı Enstitüsü, dün hastanede tedavi altına alınan Covid-19 hasta sayısının 4 Ekim tarihine kıyasla yüzde 53 artarak bin 329'a ulaştığını aktardı.

Enstitü, ülkede Covid-19'a bağlı can kayıplarının bir önceki 7 günlük dönemde yüzde 9,4 olduğunu, son 7 günde ise bu oranın ortalama yüzde 16,1'e yükseldiğini ifade etti.

Hükümetin vaka ve can kayıplarında yaşanan artış üzerine sokağa çıkma yasağı, hareket kısıtlamaları ve bir dizi yeni önlem alması bekleniyor.

Belçika'da bugüne kadar 162 bin 258 kişide Covid-19 tespit edilirken, 10 bin 191 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İTALYA’DA SON DURUM

İtalya’da son 24 saatte 4 bin 619 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 39 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 359 bin 569´a, toplam can kaybı ise 36 bin 205´e ulaştı. Ülkede 240 bin 600 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza çocuk ya da yetişkin ayırt etmeksizin partilerin yasaklanabileceğini, başkent Roma'da restoran ve barların çalışma saatlerine düzenleme getirilebileceğini söyledi. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta açık havada maske takma zorunluluğu getirilmişti.

FRANSA’DA REKOR KIRILMIŞTI

Fransa’da 10 Ekim’de corona virüs salgınında 26 bin 896 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.

Artan vakaların ardından Fransa Başbakanı Jean Castex’ten önemli bir açıklama geldi. Başbakan Castex salgının seyrine yönelik Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Güçlü bir ikinci dalgadayız” diyerek artık rahatlık olamayacağını ifade etti.

Ülkede; Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ve Lille, başkent Paris gibi maksimum alarm seviyesi verilen yerler arasına katıldı. Bu bölgelerde barlar kapatılırken, restoranlara ise açık kalabilmeleri için katı kurallar getirildi.

Ülkede yeni kısıtlamalar vaka sayısında oranın 100 bin kişide 250'ye çıkması üzerine devreye girdi.

ALMANYA’DA GECE HAYATINA SINIRLAMA

Almanya'da vakaların artış göstermesi üzerine başkent Berlin, Köln ve Frankfurt gibi şehirlerde gece hayatına sınırlama getirildi.

Berlin'de pek çok mağaza, restoran ve bara saat 23.00 ile 06.00 arası kapalı kalma şartı koyuldu. Köln ve Frankfurt'ta da benzer kısıtlama getirilirken, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasaklandı. Kısıtlamaların en az 31 Ekim'e kadar süreceği belirtiliyor.