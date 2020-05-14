Avrupa’da tüm kamusal noktalarda maske zorunluluğu tartışmaları artıyor! İspanya ilk olmaya hazırlanıyor

Corona virüsüne karşı alınan önlemlerde etkisi hala zaman zaman tartışılan maskelerle ilgili kritik bir adım atılmak üzere. Ülkeler birer birer normalleşme adımları atsa da, salgında en çok can kaybının yaşandığı dördüncü ülke olan İspanya’da maske kullanım zorunluluğunun kapsamının genişletilmesi gündemde.

Hükümet, yerel yönetimlerle görüş alışverişinde bulunmaya başlarken, yalnızca marketler ve toplu ulaşım değil caddeler de dahil olmak üzere tüm açık ve kapalı kamusal alanlarda maske takmayı zorunlu haline getirmeyi tartışıyor.

ÇOK SAYIDA FAKTÖR VAR

Bunu gerçekleştiren ilk ülke olması muhtemel ülkede konuyu değerlendiren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Durumları Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simón, “Eğer zorunluluk kararı alınırsa, çok sayıda faktörün dikkate alınması gerek” dedi.

Simon salgının ilk dönemlerinde maske kullanımının etkili olmadığını savunan isimlerin başında geliyordu.

PARİS BELEDİYESİ DESTEKLİYOR



The Times’ın haberine göre Fransa da maske konusunun sıcaklığını koruduğu ülkelerden. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, corona virüsünün yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren maske zorunluluğuyla ilgili çağrılarda bulunmuş ancak hükümet tarafından destek görememişti.

Hidalgo, “Paris yoğun nüfusa sahip bir şehir. Bu yüzden parklarda, bahçelerde ve şehrimizin sokaklarında maske takma zorunluluğu getirilmesi talebimi yineliyorum” ifadelerini kullandı.

NORVEÇ’TE DÜŞÜK KALİTE ENDİŞESİ



Corona virüsü önlemlerini gevşetmeye başlayan ülkelerden İtalya’da, market gibi kapalı toplumsal alanlarda maske kullanılıyor. Toplu ulaşım ve açık havada da olsa 1 metre mesafe bırakılamayan ortamlarda da maske kullanımı gerekiyor.

İskandinav ülkelerinden Norveç ise farklı bir yaklaşım benimseyenlerden. Hükümet, bilimsel bir temeli olmadığını savunarak toplumsal alanlarda maske kullanımı konusunda öneride bulunmazken, düşük kalitede el yapımı maskelerin başka sorunlara yol açabileceğinden endişeleniliyor.

Finlandiya, nisan ayı ortasından itibaren maske konusunda tavrını değiştiren ülkelerden. Dışarıda maske takılması ‘öneri’ olarak sunulan ülkede, havalimanında ve uçuşlarda ise zorunlu hale getirildi.

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Corona virüsüyle mücadelede normalleşme adımları atmaya başlayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de maske kullanımı pek çok alanda zorunlu. Toplu taşıma araçlarını kullananlar maskesiz seyahat edemezken, market ve pazar gibi toplu halde bulunulan alışveriş noktalarına da maskeyle girilebiliyor.

Gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrılarının yinelendiği Türkiye’de, sokakta da maske kullanımı önerilirken, zorunluluk durumu ise bulunmuyor.