Son dakika… Avrupa’da son 24 saatte corona yüzünden yine binlerce can kaybı yaşandı!

İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa’da corona salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen can kayıpları ve yeni vakalar açıklanmaya devam ediyor.

Son 24 saatte İngiltere’de 881 kişi daha yaşamına kaybetti. Ülkedeki kayıp 7 bin 978’e yükselmiş oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 70 binlere yaklaşmış durumda.

İTALYA’DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

İtalya’da ise son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti 4 bin 204 yeni vaka duyuruldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 143 bin 626 oldu. Toplam can kaybı ise 18 bin 279.

İSPANYA’DA SON DURUM



İspanya dünyada en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ikinci ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar 15 binden fazla kişi ölürken toplam vaka sayısı 152 bin 446.

Son 24 saatte ise ülkede 446 kişi hayatını kaybetti.

Fransa ise dünya genelinde 5. sırada bulunuyor. Ülkede on binden fazla ölüm meydana gelirken vaka sayısı ise 112 bin 257.

Almanya’da son durum ise 114 binden fazla vaka ve 2 bin 300’den fazla cay kaybı şeklinde. Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 46 bin 300.

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