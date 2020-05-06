Avrupa’dan corona kararı: Sınırlarını açıyorlar ama tek şart var

Avrupa genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma ve seyahat etme yasakları gevşetilirken, Baltık ülkelerinden de flaş bir açıklama geldi.

Letonya, Litvanya ve Estonya, kendi içlerindeki seyahat yasağını kaldırarak vatandaşların 15 Mayıs itibariyle bu ülkeler arasında serbestçe dolaşabileceği açıklandı.

Açıklamayı Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Karins, “Baltık’taki sınırlarımızı 15 Mayıs itibariyle açmaya ve vatandaşlarımızın özgürce dolaşması konusunda anlaştık. Fakat diğer ülkelerden gelen vatandaşlar 14 günlük tecrit kurallarına uymak zorunda” dedi.