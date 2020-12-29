Avrupa’dan corona virüsü aşısı kararı: Yeterli veri yok

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) adına açıklamalarda bulunan Yönetici Direktör Yardımcısı Noel Wathion, Belçika basınına konuştu.

Belçika gazetesi Het Nieuwsblad’a konışan Wathion, “AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin aşısına Ocak ayında onay vermek pek olası gözükmüyor. Onlar henüz resmi olarak başvuruda bile bulunmadı” dedi.

Aşıyla ilgili çok az ve yüzeysel verilerin paylaşıldığını dile getiren Wathion, “Aşının kalitesi ile ilgili ek bilgilere ihtiyacımız var ve en nihayetinde şirketin resmi olarak başvurması gerekiyor” dedi. Wathion, onay sürecinin bir ayı geçebileceğini söyledi.

AstraZeneca’dan yetkililer geçen hafta Reuters’a açıklamalarda bulunmuş ve aşının virüse karşı etkisi üzerine tespitler yapmıştı. O dönem yapılan açıklamalarda AstraZeneca’nın aşısının mutasyona uğramış corona virüsüne karşı etkili olduğu belirtilmişti.