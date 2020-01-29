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Avustralya’da Corona virüsü vaka sayısı 7’ye yükseldi!

Avustralya'da sağlık kontrolüne giren Çin vatandaşında Corona virüsü tespit edilmesiyle ülkede kaydedilen vaka sayısı 7'ye yükseldi.

19:08 -
Haberler Dünya
Avustralya’da Corona virüsü vaka sayısı 7’ye yükseldi!

Çin’den yayılan ve dünyayı alarma geçiren Corona virüs vakası Avustralya’da da arttı. Queensland Eyaleti’nde ilk kez rastlanan virüsle birlikte Avustralya’da kaydedilen Corona virüs vaka sayısı 7’ye ulaştı.

Vaka, 44 yaşındaki hastanın tecrit altında tutulduğu Queensland’de bulunan sağlık merkezi tarafından doğrulandı.

Victoria eyaletinde 1 kişi Çin seyahati dönüşünden iki gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde hastanın Corona virüsü taşıdığı tespit edildi. Virüs taşıyan kişi ve ailesi karantina altına alındı.

İHA

KARANTİNA MERKEZİ KURULDU

Ülke genelinde tedbirler hat safhaya yükselirken Başbakan Scott Morrison açıklamalarda bulundu. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinde bulunan Avustralyalıların tahliyeleri için çalışma başlattıklarını belirten Morrison, ayrıca turistik Noel Adasında karantina merkezi kurduklarını ifade etti.

Son vakalarla birlikte ülke genelinde kesinleşmiş 7 Corona virüsü tespit edilirken, 16 kişinin de virüs şüphesiyle karantina da tutulduğu belirtildi. (İHA)

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