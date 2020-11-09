Avustralya’da iki yeni uçan keseli türü keşfedildi

Avustralya’nın James Cook Üniversitesi uzmanları ülkenin sembol hayvanlarından uçan keselilerle (Petauroides volans) ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Ülkenin güney kesiminde bulunan bu canlının iki farklı türünün daha olduğu ortaya çıktı.

Sonuçları Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre ülkenin kuzeyi ve merkezinde de uçan keseli tespit edildi. Sydney Morning Heralde gazetesi, bu iki türün bilinen uçan keseli türüne göre daha ufak örnekleri olduklarını yazdı.

Gazeteye konuşan çalışmada yer alan ekipten Prof. Dr. Andrew Krockenberger, “Avustralya’nın biyolojik çeşitliliği daha da arttı. İki yeni türü bırakın, her gün yeni bir memeli türünü keşfetmek mümkün değil” dedi.

Gündüzleri uyuyan, geceleri ise okaliptus yaprakları aramaya çıkan uçan keseliler geçtiğimiz yıllarda nesli tükenme tehdidi altında olan canlılar arasında gösteriliyordu.