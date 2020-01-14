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Avustralya’daki yangın felaketini astronotlar görüntüledi: Böylesini görmedik

Avustralya'da aylardır devam eden yangınlar uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmezken, felaketin boyutunu gözler önüne seren kareler bu kez Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geldi.

Sozcu.com.tr
12:52 -
Haberler Dünya
Avustralya’daki yangın felaketini astronotlar görüntüledi: Böylesini görmedik

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotlarından Luca Parmitano, Avustralya’yı felakete sürükleyen yangını Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) görüntüledi.

Milyonlarca hektar alanı küle çeviren alevlerin dumanları Avustralya semalarını sararken, Parmitano o sahneyi Twitter hesabından paylaştı. Parmitano, facianın boyutunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyan fotoğrafların altına ise, “Kül bulutları Avustralya’yı sardı” notunu düştü.

Parmitano fotoğrafları ISS’ten çekti.

Görüntüleri ekip arkadaşlarıyla da tartıştıklarını belirten İtalyan astronot, “Daha önce böyle bir yangın görmedik” dedi.

Ülke genelinde aylardır kontrol edilemeyen yangınlarda şu ana dek 27 kişi hayatını kaybetti, 8 milyonu aşkın hektar alan da küle döndü.

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Son güncelleme: 12:55 14.01.2020
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