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Avusturya 3 haftalık karantinaya giriyor

Avusturya’da corona virüsüne karşı verilen mücadele kapsamında 3 haftalık karantina yarın başlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:27, 16/11/2020
Haberler Dünya
Avusturya 3 haftalık karantinaya giriyor

Corona virüsü önlemleri kapsamında Avusturya'da yarından itibaren 3 haftalık karantina başlıyor. Yerel saatle 00.00'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni önlemler, 6 Aralık yerel saatle 00.00'a kadar geçerli olacak.

Karantina boyunca market alışverişlerine ve işe gidenlere izin verilecek. Ülkenin farklı bölgelerinde karantinayla ilgili bilgilendirme anonsları yapıldığı öğrenildi. Yetkililer gerekli durumlar dışında vatandaşların evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Daha önce Başbakan Sebatian Kurz yaptığı açıklamada, marketler, eczaneler, tütün satan dükkanlar, bankalar ve postaneler dışındaki tüm işletmelerin kapalı olacağını söylemişti.

Kurz “Önümüzdeki haftalar için isteğim şu kimseyle tanışmayın! Her sosyal temas çok fazladır” ifadelerini kullanmıştı.Okullarda ise uzaktan eğitim verilecek. (İHA)

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