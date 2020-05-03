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Avusturya’da coronayla mücadelede yeni dönem!

Avusturya’da bulunan Viyana Havalimanı ülkeye gelen yolcuların 14 gün karantinada kalmak istememeleri halinde corona test hizmeti verecek.

21:03 -
Haberler Dünya
Avusturya’da coronayla mücadelede yeni dönem!

Corona virüsü salgını nedeni ile havacılık sektörü ağır darbe alırken, Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında bulunan Viyana Havalimanı'ndan corona test hamlesi geldi.

Havalimanı, yarından itibaren ülkeye gelen yolculara 14 gün karantinada kalmak istememeleri durumunda 190 Euro karşılığında corona virüsü testi hizmeti verecek.

Yetkililer, testlerin 2 ile 3 saat içinde sonuç verdiğini aktarırken, test sonucu negatif çıkan yolcuların karantinaya alınmayacağını ifade etti.

Foto: İHA

Havalimanı yetkilileri, ayrıca 4 günden eski olmamak koşulu ile negatif test sonucuna sahip yolcularında karantinaya alınmayacağını ifade ederken, test yaptırmak istemeyen ya da yapılan testin sonucunun pozitif çıkması halinde karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu.

Yetkililer, iş ve acil seyahatlerinin bu uygulama ile daha güvenli ve daha kolay hale geleceğini ifade etti.

Viyana Havalimanı, salgın nedeni ile birçok uçuşu askıya alırken, Doha, Dortmund, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, Lizbon, Minsk ve Sofya'ya tarifeli uçuşlar ile iş seyahatleri düzenliyor.

Öte yandan geçtiğimiz ay Emirates Havayolları ise Dubai Sağlık Kurumu ile ortaklaşa yolcularına hızlı corona virüsü testi uygulamaya başlamıştı. (İHA)

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