Avusturya’dan flaş hamle: Gelecek hafta açılacak

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bugün bir açıklama yaparak, gelecek haftadan itibaren ülke genelinde yaşamın normale dönmeye başlayacağını duyurdu.

Kurz, corona virüsünün yayılmasını yavaşlattıktan sonra gelecek haftadan itibaren küçük mağaza ve dükkanların açılacağını duyurdu.

1 MAYIS’TA AVM’LER AÇILACAK

14 Nisan itibariyle 400 metre kareden küçük mağazaların açılacağını duyuran Kurz, eğer her şeyin yolunda gitmesi durumunda 1 Mayıs itibarıyla da AVM ve büyük mağazaların açılacağını açıkladı.

Resmi rakamlara göre corona virüsü vaka sayısının 12 bin 51 olduğu ülkede toplam 204 kişi yaşamını yitirdi.