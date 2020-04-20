Ayaktaki lekeler coronanın ilk işareti olabilir

Özellikle çocuk ve gençlerin ayaklarındaki, mor, kırmızı ya da mavi lekelerin Covid-19'un ilk belirtileri olduğu açıklandı.

BAŞ PARMAK VEYA DİĞERLERİNDE

Bu lekelerin bir çoğunun ayak baş parmağında, bir kısmının da diğer ayak parmaklarında görülebileceği belirtiliyor. Fallberict isimli internet sitesinde konuyla ilgili bilgiler ve fotoğraflar yer aldı.

İtalya'da, 13 yaşındaki bir çocuğun corona ile ilgili şikayetleri başlamadan iki gün önce, ayak bakım uzmanı tarafından yapılan incelemede ayak baş parmağında morumsu lekeler tespit edildiği duyuruldu.

AMERİKA'DA DA RASTLANDI

İtalya'da her beş corona hastasından birinde bu tür deri rahatsızlarına rastlanıldı. Journal oft he American Academy Dermatology (JAA) adlı uzman dergisi de, benzer bir olayın Tayland'da yaşandığını yazdı.

Amerika'da ise corona hastası bir kadının ayağında kırmızı lekeler ve dışarı vermeler olduğunu, ayrıca acı veren kaşınmalar tespit edildiği belirtildi.

“KIZAMIKLA KARIŞTIRMAYIN…”

ABD ve İspanya'daki cilt doktorlarından bu tür bulguları ve şikayetleri kaydetmeleri, ilgili yerlere istatistiki bilgilerin toplanabilmesi için bildirmeleri isteniyor.

İspanyol doktorlar, ailelerin bu hastalıkları kızıl, kızamık ya da başka türlü çocuk hastalıkları ile karıştırabileceğini belirterek, hemen bir cilt hastalıkları uzmanına başvurmalarını istedi.

Ayrıca, bu durumda diğer insanlardan uzak durmaları tavsiye edilirken, doktorlara ulaşamama durumunda, ailelerin fotoğrafları çekip uzmanlara iletmesi ve uzaktan da olsa önerilerini almaları gerektiğine değinildi.