Aylar sonra ortaya çıktı: ABD ile Suriye arasında ilk temas

9 yılı aşkın bir süredir kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de yaşananlarla ilgili bir gelişme uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Beyaz Saray’dan üst düzey bir heyetin bu yılın başında Suriye’ye giderek diplomatik temasta bulunduğunu yazdı.

Dion Nissenbaum ve Jared Malsin imzalı haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın asistanlarından Kash Patel ile birlikte Beyaz Saray’ın terörle mücadele ekibinden üst düzey bir yetkilinin Şam’a gittiği ortaya çıktı. Wall Street Journal’da yer alan haberde bu temasın Washington ile Şam arasındaki yıllar sonraki ilk teması olduğunu hatırlatırken, görüşmenin perde arkasında Suriye’de yakalanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasının görüşüldüğünü yazdı.

EN AZ 3 ABD’Lİ İÇİN GÖRÜŞTÜLER

Beyaz Saray ile Şam yönetimi arasındaki son resmi görüşme 2010’da gerçekleşirken, ABD Suriye ile diplomatik bağlarını 2012’de Suriye lideri Esad’ın göstericilere şiddet kullanması sonrasında kesmişti.

Trump’ın danışmanı Patel ile birlikte Beyaz Saray Terörle Mücadele Birimi’nden hangi yetkilinin Şam’a gittiği açıklanmadı. Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar Patel’in yanında kim olduğunu söylemezken, ABD heyetinin Esad’dan Austin Tice isimli serbest gazeteci ile birlikte 2012’de kaybolan eski bir askerin ve 2017’de kaybolan Macit Kamalmaz isimli Suriyeli ve ABD’li bir terapistin serbest bırakılmasını istediğini öne sürdü. Gazeteye konuşan kaynaklar, Esad rejimi ile yapılan görüşmelerin pozitif ilerlemediğini dile getirdi.

TRUMP SEÇİM MALZEMESİ İÇİN KULLANIYOR

Kamalmaz’ın çocuklarından biri olan İbrahim Kamalmaz, “Beyaz Saray yönetimi, babamın davasına kendini adadı ve ABD hükümetinden üst düzey yetkililerle babamı eve getirmek için düzenli olarak konuşuyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Beyaz Saray yetkilileri ve Suriye’nin Daimi Birlemiş Milletler temsilciliği de konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Kasım ayında yapılacak seçim öncesinde aralarında Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan Rahip Brunson’ın da olduğu “kurtarılan” birçok ABD vatandaşını kampanyasında kullanan ABD Başkanı Trump’ın bu sebeple bu konuya ağırlık verdiği tahmin ediliyor.

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