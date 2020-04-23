Aynı bölgede korkunç yangın!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü, yangının bin metrekarelik alana yayıldığını ve 22 binanın yandığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, yangın sonucu ölen ya da yaralanan kimse olmadığını duyurdu.

Rus TAAS haber ajansının aktardığı haberde; yanan binalar arasında bir sayfiye evi, 15 konut ve altı terk edilmiş sağlık merkezinin bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo bölgesinde 2018 yılında bir AVM'de yangın çıkmıştı. Dehşet verici olayda aralarında çocukların da bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmişti.