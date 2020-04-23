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Aynı bölgede korkunç yangın!

İki yıl önce 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM yangınının yaşandığı Rusya’nın Kemerova bölgesinde dehşet günü… Postnikovo kasabasında çıkan yangında 22 ev kül oldu.

Çeviri: Seykan UÇAN
18:21 -
Haberler Dünya
Aynı bölgede korkunç yangın!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü, yangının bin metrekarelik alana yayıldığını ve 22 binanın yandığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, yangın sonucu ölen ya da yaralanan kimse olmadığını duyurdu.

Rus TAAS haber ajansının aktardığı haberde; yanan binalar arasında bir sayfiye evi, 15 konut ve altı terk edilmiş sağlık merkezinin bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo bölgesinde 2018 yılında bir AVM'de yangın çıkmıştı. Dehşet verici olayda aralarında çocukların da bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son güncelleme: 18:22 23.04.2020
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