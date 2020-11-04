Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Cebrayıl'da 2, Gubadlı’da 3, Zengilan’da 2 köyü işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

* Azerbaycan ordusu Cebrayıl kentinde Mirek, Kavdar; Zengilan kentinde Meşediismayıllı, Şerifbeyli; Gubadlı kentinde ise Başarat, Garakişiler ve Garacallı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!

TERTER’E ATILAN YASAKLI FOSFORLU TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Ermenistan ordusu tarafından Terter'e bağlı Eskipara köyü’nde bir hurma bahçesine atılan ve uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış olan 1 adet 122 milimetrelik beyaz fosforlu top mermisi düşmüş ancak patlamamıştı.

Meyve bahçesinde bulunan beyaz fosforlu top mermisi, Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) uzmanları tarafından önce boş alana taşındı, daha sonra kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlama sonucu etrafı beyaz dumanlar bürüdü. (İHA)

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