Azerbaycan Berde’nin intikamını böyle aldı! Üst düzey komutanlar öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden 27 Eylül’de başlayan gerilim sürüyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ne ateşkes ne de diplomasi yolunu dikkate alan Ermenistan ordusu, provokatif saldırılarla sivilleri hedef alıyor. Dün Azerbaycan’ın Berde şehrine düzenlenen misket bombalı saldırıda en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi de yaralandı.

KARŞI DARBE VURULUYOR



Azerbaycan ordusu ise, Ermenistan’a karşı saldırılarla darbe vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın 1. Ordu komutanı yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan’ın öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son yaptığı açıklamada 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardıklarını söylemişti. 27 Eylül’den bu yana 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy işgalden kurtarıldı.

GERİLİMİN SEBEBİ DERİN



Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanıyor. Gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.