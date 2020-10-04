Azerbaycan: Bu bölgeleri işgalden kurtardık

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77’nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5’inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5’inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.

MSB’DEN AZERBAYCAN’A DESTEK MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı’nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak, Azerbaycan’a destek mesajı verildi.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim” denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.

ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI



Geçen hafta pazarın ilk saatlerinde başlayan gerilimde sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan Ermenistan ordusu dün de saldırısını sürdürdü. Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan’ın sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Ayrıca Beylagan'da bulunan evlerin ciddi zarara uğradığı bildirildi.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi.



Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.



Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.