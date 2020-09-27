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Azerbaycan: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakıp kaçtı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ermenistan askerlerinin zırhlı araçları bırakarak savaş alanından kaçtığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
18:11 -
Haberler Dünya

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.

FOTO: İHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephe hattında Ermenistan'a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti. (İHA)

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