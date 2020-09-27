Azerbaycan: Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakıp kaçtı!

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephe hattında Ermenistan'a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Bakanlık, Azerbaycan ordu birliklerinin karşı saldırıları sonucunda Ermeni askerlerin kaçtığını ve savaş alanında çok sayıda zırhlı aracı bıraktığını kaydetti. (İHA)

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