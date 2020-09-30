Azerbaycan-Ermenistan gerilimi: Taraflar reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise çatışmalardan dolayı endişe duyduğunu dile getirdi ve taraflara görüşmelere başlamaları çağrısında bulundu.

Dağlık Karabağ’da Pazar günü başlayan ve onlarca kişinin öldüğü çatışmaların ardından dün iki ülke de birbirini Karabağ dışındaki topraklarını hedefe almakla suçladı.

ABD ve Rusya’nın taraflara çatışmanın durdurulması için yaptıkları çağrıya rağmen, bu gelişmeler çatışmaların tırmanabileceğinin sinyalini verdi.

TÜRKİYE İDDİASI GÜNDEM OLDU

Azeri Başkan İlham Aliyev dün görüşme ihtimalini kesinlikle reddettiğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da çatışmalar devam ederken görüşmelerin yapılamayacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı, “Uluslararası camia, Azerbaycan’ın saldırgan tutumunu ve Türkiye’nin eylemlerini kınayarak, Türkiye’nin bölgeden çekilmesini talep etmelidir” ifadesini kullandı.

Paşinyan, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının çatışmaların şiddetini ve boyutunu arttıracağını öne sürerken, Aliyev ise Türkiye’nin kesinlikle çatışmalara dahil olmadığını açıkladı.

BMGK: ENDİŞE DUYUYORUZ



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirdi.

Güvenlik Konseyi basına kapalı toplantı sonrasında, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinin temas hattında büyük çaplı askeri harekat olduğuna dair haberlerden kaygı duyduklarını ve “güç kullanımını şiddetle kınadıklarını” açıkladı.

Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreterin derhal çatışmanın durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve gecikmeden makul görüşmelere dönülmesi yönünde taraflara yapmış olduğu çağrıya destek vermektedir” denildi.

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