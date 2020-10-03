Azerbaycan-Ermenistan geriliminde 7. gün: Beyaz bayrakla teslim oldular

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden 27 Eylül’de başlayan gerilim sürüyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ermeni ordusunun sivil yerleşim noktalarına ateş açması üzerine karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin görüntülerini servis etti.

Bakanlık, Ağdam şehrine bağlı Güzelanlı, Alibeyli ve Ayağ Garvand köylerinin topçu ateşi altında olduğunu ancak Ermenistan ordusuna karşı tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

İMHA EDİLEN TEÇHİZATLAR



Bakanlık açıklamasında yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini duyurdu. Bakanlık, 27 Eylül´den 2 Ekim´e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde, 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130’dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.

PAŞİNYAN’DAN SKANDAL TÜRKİYE ÇIKIŞI

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız basınına Türkiye’yle ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Le Figaro gazetesine konuşan Paşinyan, “Durum 2016 yılında yaşanan çatışmalardan çok daha ciddi. Bunu 1915'teki 1.5 milyondan fazla Ermeni'nin katledildiği durumla kıyaslamak uygun olabilir. Geçmişi inkâr eden Türkiye devleti, bir kez daha soykırım yolundan ilerliyor” demişti.

Sözde soykırım yalanına yeniden başvuran Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'a paralı asker gönderdiği yönündeki iddialarına ise herhangi bir kanıt sunmamıştı.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanıyor. Gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.