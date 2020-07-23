Azerbaycan, Ermenistan’ı vurduğu anları yayınladı

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu.. . O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/azerbaycan-ermenistani-vurdugu-anlari-yayinladi-5947945","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/azerbaycan-ermenistani-vurdugu-anlari-yayinladi-5947945","pageType":"yazi","pageIdentifier":5947945,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Azerbaycan, Ermenistan&#8217;u0131 vurduu011fu anlaru0131 yayu0131nladu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5947945,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/azerbaycan-ermenistani-vurdugu-anlari-yayinladi-5947945/","headline":"Azerbaycan, Ermenistan&#8217;u0131 vurduu011fu anlaru0131 yayu0131nladu0131","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Azerbaycan","Ermenistan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/23/iecrop/azerbaycan-dha1_11679717_16_9_1595496162-880x495.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":"2020-07-23 12:22:46","datePublished":"2020-07-23 12:22:46","dateModified":"2020-07-23 12:22:46","info":"{"seo_news":"false"}"});