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Azerbaycan, Ermenistan’ı vurduğu anları yayınladı

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Sozcu.com.tr
12:22 -
Haberler Dünya
Azerbaycan, Ermenistan’ı vurduğu anları yayınladı

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu.

O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Azerbaycan Ermenistan
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