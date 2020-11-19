Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağda nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın kurtarılmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan kardeşimiz Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikiliyor” ifadelerini kullandı. DHA

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