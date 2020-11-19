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Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağın tepesine Türk bayrağı dikti.  

Güncellenme: 21:48, 19/11/2020
Haberler Dünya

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağda nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti.

Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın kurtarılmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan kardeşimiz  Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikiliyor” ifadelerini kullandı. DHA

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