Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da alarm! ‘Evde kal’ çağrısı yapıldı

Azerbaycan, corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla halka ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

22:43 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da alarm! ‘Evde kal’ çağrısı yapıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karantina kapsamında vatandaşların gerekmedikçe evden çıkmamaları istendi.

Kurul, 31 Mart’tan itibaren market, eczane, sağlık sorunları ve kamu hizmeti dışında vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini, bu yasağın 20 Nisan tarihine kadar süreceğini açıkladı.

Azerbaycan'da toplam corona virüsü vakası 273'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4'e ulaştı.

Öte yandan 26 kişi ise taburcu oldu. Azerbaycan'da 4 bin kişi karantina altında tutulurken, ülkede 30 binin üzerinde corona virüsü testi yapıldı.(İHA)

İLGİLİ HABERCorona virüsü hamile kadının sonu oldu! Bebeği ameliyatla kurtarıldıCorona virüsü hamile kadının sonu oldu! Bebeği ameliyatla kurtarıldı İLGİLİ HABERİlber Ortaylı'dan corona virüsü açıklaması: Avrupa Birliği bitecek!İlber Ortaylı'dan corona virüsü açıklaması: Avrupa Birliği bitecek!
Amerika Avrupa Avrupa Birliği Azerbaycan Bakanlar Kurulu Çin Corona hamile İngiltere Kadın Kocaeli Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more