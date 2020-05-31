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Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 248 yeni vaka tespit edildi.

17:32 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında 248 yeni vaka tespit edildiği, 60 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan’da toplam vaka sayısının 5 bin 494’e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 428 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan, 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 300 bine yakın corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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