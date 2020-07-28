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Azerbaycan’da bir gün içinde 412 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 412 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 30 bin 858’e yükseldi.

20:58 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da bir gün içinde 412 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 412 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 631 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 30 bin 858'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 430'a yükseldi.

23 BİN 873 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Azerbaycan’da virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 23 bin 873 olarak açıklanırken, şu ana kadar 698 bin 815 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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Son güncelleme: 20:59 28.07.2020
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