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Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı artıyor!

Azerbaycan’da corona virüsüne bağlı can kaybı son 24 saatte 5 kişi daha artarak, 93’e yükseldi. Vaka sayısı da 323 artarak 7 bin 876’ya ulaştı.

18:20 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı artıyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle Azerbaycan'da can kayıpları artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 323 kişide corona virüsü tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 7 bin 876'ya ulaştığı duyuruldu.

Karargah, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 93'e yükseldiğini açıkladı. Operasyon Karargahı ayrıca 4 bin 377 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 343 bin 391 adet corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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