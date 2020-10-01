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Azerbaycan’da çatışmayı takip eden gazeteciler büyük tehlike atlattı!

Azerbaycan’da Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almaya yönelik yürütülen operasyonda yerli ve yabancı basın mensupları havan topu tehlikesi atlattı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Sozcu.com.tr
17:25 -
Haberler Dünya

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için yürüttüğü mücadele 5'inci gününde devam ediyor.

Öğlen saatlerinde bir grup gazeteci, sıcak bölgeye girmek için beklediği alanda tehlike atlattı. Yerli ve yabancı basın mensuplarından yaklaşık 30 kişilik grup, gelen havan sesinin ardından askerler tarafından sığınak ve korunaklı bölgelere geçilmesi konusunda uyarıldı. Yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Korku dolu anları anlatan İHA Muhabiri Murat Delice, “Sıcak bölgede görüntü almak için bu alana gelmiştik. Alanda bir grup gazeteci vardı yerli ve yabancı basından. Beklerken bir füze sesi duyduk. Sesin ardından da koşmamız gerektiğini sığınak ve güvenlik bölgelere kaçmamız gerektiğini söylediler. Hakikaten zor şartlarda çalışıyoruz bunu da belgelemiş olduk” dedi. (İHA)

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