Azerbaycan’da corona virüsü yayılıyor! Vaka sayısı arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı corona virüsü operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 57 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 12 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.

Tedavi altına alınan hastalardan 14'ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 641'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 40 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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