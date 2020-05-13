Azerbaycan’da coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 65 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 71 ve 59 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 54 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 758'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 35 kişi hayatını kaybetti, bin 789 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 200 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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