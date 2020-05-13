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Azerbaycan’da coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da güncel corona virüsü vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Ülkede corona virüsü vaka sayısı 2 bin 758’e, ölü sayısı ise 35'e yükseldi.

19:40 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da coronadan kaynaklı ölü ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 65 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 71 ve 59 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 54 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 758'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 35 kişi hayatını kaybetti, bin 789 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 200 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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