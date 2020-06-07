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Azerbaycan’da coronaya bağlı can kaybı artıyor!

Azerbaycan’da corona virüsüne bağlı can kaybı son 24 saatte 4 kişi daha artarak, 88’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 7 bin 553’e ulaştığı duyuruldu.

18:28 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da coronaya bağlı can kaybı artıyor!

Corona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 314 kişide corona virüsü tespit edildiği aktarılırken, toplam vaka sayısının 7 bin 553'e ulaştığı duyuruldu.

88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karargah, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 88'e yükseldiğini açıkladı. Operasyon Karargahı, ayrıca 125 kişinin virüsü yenerek, taburcu olduğunu ifade ederken, toplam iyileşene sayısının 4 bin 149'a ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 339 bin 876 adet corona virüs testi yapıldı. İHA

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