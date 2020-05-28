Azerbaycan’da coronaya bağlı can kayıpları 56’ya yükseldi

Corona virüsü salgını nedeni ile can kayıpları artmaya devam ediyor. Azerbaycan'da bugün 2 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından ülkede toplam can kaybı 56'ya yükseldi.

191 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüs Operasyon Karargahı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 191 kişide daha corona virüsü tespit edildiği aktarılırdı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karargah, virüs nedeni ile 66 ve 64 yaşındaki 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Operasyon Karargahı, ayrıca 125 kişinin corona virüsü yenerek, taburcu edildiğini açıkladı.

ŞİMDİYE KADAR 280 BİN TEST YAPILDI

Azerbaycan'da toplam corona virüsü vaka sayısı 4 bin 759'a yükselirken, 3 bin 22 kişi ise virüsü yenerek, taburcu edildi. Öte yandan Azerbaycan'da bugüne kadar 280 binden fazla corona virüs testi yapıldı. İHA