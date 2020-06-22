Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 13 bini aştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 478 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 369 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Azerbaycan'da toplam corona virüsü vaka sayısı 13 bin 207'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 161'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 7 bin 168 oldu.

Azerbaycan’da bugüne kadar 426 bin 394 kişiye corona virüsü testi yapıldı.(İHA)

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