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Azerbaycan’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da corona virüsünden ölenlerin sayısı 39'a, toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükseldi.

17:44 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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