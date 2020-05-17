Azerbaycan’da güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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