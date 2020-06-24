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Azerbaycan’da günlük vaka sayısında yeni rekor!

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildi. Bu sayının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

19:20 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da günlük vaka sayısında yeni rekor!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 265 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu belirtildi. Azerbaycan’da son 24 saatte tespit edilen en yüksek vaka sayısı kayda geçerken, toplam vaka sayısı 14 bin 305’e ulaştı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 174’e yükseldi. Toplam 7 bin 768 kişinin virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 441 bin 961 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı.(İHA)

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