Azerbaycan’da ilk Corona virüsü vakası

Dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ciddi salgınlardan biri olan corona virüsü (Covid-19), Türkiye'nin dört bir yanını çevirmiş durumda.

Kara sınırı bağlamında Türkiye'nin batısında Yunanistan, kuzeydoğusunda Gürcistan ve güneydoğusunda Irak ve İran'da corona virüsü görüldü. İran, Çin dışında en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke oldu.

Türkiye ile deniz sınırı olan Rusya'da ise şimdiye kadar iki corona virüsü vakasına rastlandı. Hastaların ikisinin de iyileştiği bildirildi.

Son haber ise kardeş ülke Azerbaycan’dan geldi. Reuters haber ajansı Azerbaycan’da ilk Corona virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.