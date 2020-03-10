Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları Corona nedeniyle iptal edildi!

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na bağlı Corona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, virüs şüphesiyle karantinaya alınan 312 kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığını ve şüpheli kişilerin karantinadan çıkarıldığını açıkladı.

Karantinada kalan diğer şüpheli hastaların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

NEVRUZ KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Azerbaycan’da Corona virüsünün yayılma riski nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan Nevruz Bayramı kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu. Ülkede şu ana kadar tespit edilmiş 11 virüs vakası bulunuyor. İHA