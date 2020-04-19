Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 25 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 80 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 122 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı bin 398'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 19 kişi hayatını kaybetti, 712 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 95 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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