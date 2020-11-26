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Azerbaycan’da son 24 saatte 3 bin 705 yeni vaka

Azerbaycan'da son 24 saatte 3 bin 705 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 106 bin 101’e yükseldi.

Güncellenme: 17:30, 26/11/2020
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son 24 saatte 3 bin 705 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 705 corona vakası tespit edilirken, 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 609 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 106 bin 101'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1256'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 68 bin 572 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 1 milyon 665 bin 832 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:17:12,
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