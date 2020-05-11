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Azerbaycan’da son durum: 70 kişide daha corona çıktı!

Azerbaycan'da, 70 kişide daha corona virüsü tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi.

18:49 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son durum: 70 kişide daha corona çıktı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 70 kişide daha corona virüsü tespit edildiği bildirilirken, toplam vaka sayısının 2 bin 589'a yükseldiği duyuruldu.

Karargah, ülkede toplam 32 kişinin corona virüsü nedeni ile hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanelerde tedavi altında olan 32 kişinin ise durumun ağır olduğunu ifade etti.

Operasyon Karargahı, 30 kişinin daha iyileşerek taburcu olduğunu aktarırken, iyileşenlerin toplam sayısının bin 680'ne yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan, Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantina altına tutulurken, bugüne kadar 200 bine yakın corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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