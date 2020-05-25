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Azerbaycan’da son durum: Can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51’e, vaka sayısı 4 bin 271’e yükseldi.

17:06 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son durum: Can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 149 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 65 ve 64 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 134 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 271'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 741 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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