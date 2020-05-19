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Azerbaycan’da son durum! Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 3 bin 518’e ulaştı.

18:36 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son durum! Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 131 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca 143 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 3 bin 518’e yükselirken, corona virüsü tespit edilen toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların toplam sayısı ise 2 bin 198 olarak açıklandı.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken, şu ana kadar 240 binden fazla corona virüsü testi yapıldığı kaydedildi. (İHA)

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