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Azerbaycan’da vaka sayısı 17 bini aştı!

Azerbaycan'da son 24 saatte 556 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 17 bin 524’e yükseldi.

17:18 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da vaka sayısı 17 bini aştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 556 corona virüsü vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 346 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 17 bin 524'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 9 bin 715 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 482 bin 170 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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