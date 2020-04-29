Azerbaycan’da vaka sayısı 2 bine yaklaştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 49 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, ülke genelindeki toplam vaka sayısının bin 766’ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede Covid-19’a bağlı yaşanan can kaybı ise 23’e ulaştı. Açıklamada ayrıca, 46 kişinin virüsü yenerek taburcu edildiği belirtilirken toplam taburcu olanların sayısı bin 267 olarak açıklandı.

Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken şu ana kadar 137 binden fazla corona virüsütesti yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Azerbaycan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınır giriş ve çıkışlarında uygulanan kısıtlamaların 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu. (İHA)

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