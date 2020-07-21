Azerbaycan’da vaka sayısı 28 bini aştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni vaka tespit edildiği, 13 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 449 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 28 bin 242'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 376'ya ulaştı.

19 BİN 939 KİŞİ İYİLEŞTİ

Azerbaycan’da virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 19 bin 939’a yükselirken, şu ana kadar toplam 641 bin 732 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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