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Azerbaycan’da vaka sayısı 32 bine dayandı

Azerbaycan'da son 24 saatte 318 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 31 bin 878’e yükseldi. Coronayı yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 882 oldu.

17:32 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da vaka sayısı 32 bine dayandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 318 corona virüsü vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 714 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 878'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 448'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 882 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 724 bin 953 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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