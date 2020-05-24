Azerbaycan’da vaka sayısı 4 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 140 kişide daha corona virüsü tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 101 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 47'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 4 bin 122'ye yükselirken, corona virüsü tespit edilen 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 607 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 270 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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