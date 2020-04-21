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Azerbaycan’da vaka sayısı bin 480 oldu!

Azerbaycan'da 44 kişide daha corona virüsü vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 480’e yükseldi.

17:23 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da vaka sayısı bin 480 oldu!

Azerbaycan’da corona virüsü vaka sayısı bin 480'e yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 44 kişide daha corona virüsü tespit edildiği, 57 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, 74 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 480'e yükselirken, corona virüsü tespit edilen 20 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 102 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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