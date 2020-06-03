Azerbaycan’da vaka sayısında rekor artış!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 325 kişide corona virüsü tespit edildiği ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 101 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede, toplam vaka sayısı 6 bin 260'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya çıktı. Ülkede toplam 3 bin 665 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 320 bine yakın corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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