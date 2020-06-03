Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da vaka sayısında rekor artış!

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 325 vaka tespit edildi. Ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı ilk kez 300'ü aştı.

19:48 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da vaka sayısında rekor artış!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 325 kişide corona virüsü tespit edildiği ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 101 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte ülkede, toplam vaka sayısı 6 bin 260'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 76’ya çıktı. Ülkede toplam 3 bin 665 kişi de virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da bugüne kadar 320 bine yakın corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERSürü bağışıklığı stratejisinin mimarından corona itirafı: Çok fazla insan öldü!Sürü bağışıklığı stratejisinin mimarından corona itirafı: Çok fazla insan öldü!

İLGİLİ HABERÜlke bu corona virüsü haritasını konuşuyor: Türkiye de listede yer alıyorÜlke bu corona virüsü haritasını konuşuyor: Türkiye de listede yer alıyor
Azerbaycan Corona Dünya İngiltere İsveç operasyon Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more